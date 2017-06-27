В Хакасии из-за града пострадали автомобили и дома

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Около 200 автомобилей местных жителей и туристов, несколько десятков строений на туристических базах Хакасии и социальные объекты получили повреждения от града, обрушившегося в конце недели на регион, сообщает правительство республики.

"Почти 200 поврежденных автомобилей, более 50 строений на туристических базах и девять социальных объектов. Таковы предварительные итоги ущерба от града… Наибольшие потери в Ширинском районе: градины размером с яйцо местами повредили сельскохозяйственные насаждения на личных подворьях, нанесен ущерб имуществу граждан, в том числе, туристам из разных регионов Сибири", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 июня стихия бушевала на озере Беле, в поселках Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. Пять человек обратились к врачам с легкими травмами и ушибами. В Бее и Изыхских копях Алтайского района повреждены кровли и окна семи жилых домов, ветром повалены деревья. Во многих населенных пунктах произошло отключение электричества. По распоряжению главы Хакасии Виктора Зимина, 23 июня на территории Ширинского района был введен режим ЧС с целью оказания помощи населению, пострадавшему в результате прохождения штормового фронта.

Град на о.Беле #хакассия #град #такоебеле #белё Публикация от Александр (@alexandr_bk) Июн 22 2017 в 9:04 PDT

"В территориях организована работа по ликвидации последствий ураганного ветра и оценке ущерба. Виктор Зимин отдал распоряжение восстановить пострадавшие от града социальные объекты. После чего будут реализованы мероприятия по восстановлению социальных объектов. Автовладельцам, чьи транспортные средства застрахованы по системе "КАСКО", сейчас выдаются документы о причиненном ущербе для предъявления страховщикам", — сообщает пресс-служба главы республики.