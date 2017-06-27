На хабаровского полицейского завели дело за избиение плюнувшего водителя

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело за превышение полномочий завели на участкового полиции в Хабаровском крае после того, как он ударил плюнувшего в него участника ДТП, полицейский уволен; против водителя возбуждено два уголовных дела, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью 23 мая в поселке Чегдомын Хабаровского края произошло ДТП. Прибывшие инспекторы ДПС стали оформлять происшествие. Один из водителей вел себя агрессивно, его доставили в отделение полиции. Там мужчина продолжил вести себя неадекватно и оскорблять сотрудников грубой нецензурной бранью. Полицейские отвезли его в районную больницу для освидетельствования, но и там возмутитель спокойствия продолжил противоправную деятельность и в итоге плюнул участковому уполномоченному в лицо. Тот в ответ ударил его локтем по лицу.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю в отношении 31-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Верхнебуреинскому району возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По решению руководства полиции участковый уволен из органов внутренних дел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении агрессивного водителя следственными органами возбуждено два уголовных дела по статье "оскорбление представителя власти". Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники собственной безопасности УМВД по региону.