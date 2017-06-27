На хабаровского полицейского завели дело за избиение плюнувшего водителя

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело за превышение полномочий завели на участкового полиции в Хабаровском крае после того, как он ударил плюнувшего в него участника ДТП, полицейский уволен; против водителя возбуждено два уголовных дела, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю в отношении 31-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Верхнебуреинскому району возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По решению руководства полиции участковый уволен из органов внутренних дел", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении агрессивного водителя следственными органами возбуждено два уголовных дела по статье "оскорбление представителя власти". Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники собственной безопасности УМВД по региону.