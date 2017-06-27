СК возбудил дело после гибели ребенка при опрокидывании лодки в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе после смерти трехлетнего ребенка из-за опрокидывания моторной лодки на протоке реки Тромъёган, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в середине мая. Семья из трех человек возвращалась в Сургут на моторной лодке, принадлежащей их знакомому. В один из моментов управлявший судном отвлекся и, пытаясь уйти от столкновения с берегом, резко развернул лодку, в результате чего она опрокинулась.

"Следствием установлено, что лодка была переоборудована – в ее конструкцию были внесены изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, а мотор судна не отвечал требованиям, предъявляемым Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС. Освидетельствование владельца лодки, управлявшего ей в тот день, показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — комментируют в следственном управлении.

Кроме того, следствие полагает, что при принятии решения об отправлении в город Сургут по реке ни родители, ни владелец судна не учли метеорологические условия – в тот день был сильный ветер и волны. В ведомстве считают, что все эти факторы свидетельствуют о том, что гибель ребенка связана с действиями взрослых, не обеспечивших как свою безопасность, так и безопасность несовершеннолетнего.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о "причинении смерти по неосторожности".

"В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — резюмируют в следственном управлении.