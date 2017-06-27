В Подмосковье женщина напала с ножом на мать и малолетних дочерей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Задержана женщина, которая пыталась убить кухонным ножом свою мать и двух маленьких детей в Ленинском районе Подмосковья, сообщает региональный главк СК РФ.

"В Ленинском районе задержана местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство своих детей и матери… Как установлено следствием, в ночь с 26 на 27 июня 2017 года подозреваемая нанесла кухонным ножом удар в грудь своей спящей 52-летней матери, после чего этим же ножом нанесла множественные удары в область живота своим спящим дочерям 11 и двух лет", — говорится в сообщении.

Дело расследуется по признакам преступления "покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетних".

Отмечается, что все пострадавшие своевременно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.