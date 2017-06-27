В Приморье девочка погибла под упавшим телевизором

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн – РИА Новости. Следователи в Приморье устанавливают обстоятельства смерти девочки 2016 года рождения, которая погибла, по предварительным данным, от упавшего на нее телевизора, сообщает СК РФ.

"По версии следствия, 20 июня 2017 года ребенок находился один в квартире без присмотра взрослых. Имея возможность свободного передвижения, девочка столкнула стоящий на тумбочке телевизор, который упал на нее и ограничил возможность дышать. Ребенок погиб", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили дело о "причинении смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.