При поиске подростков на Ладоге обследовали почти 280 квадратных километров

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (31)

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Порядка пяти квадратных километров акватории Ладожского озера обследовали за минувшие сутки спасатели МЧС в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, всего с начала поисков охвачены 277 квадратных километра, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"За сутки плавсредствами обследовано пять квадратных километров акватории, наземной группировкой – семь километров берега, водолазы совершили три спуска", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с начала поисков в районе ЧП уже обследовано 277 квадратных километров акватории, в том числе 186 — с воздуха.

Как уточнил РИА Новости представитель МЧС, в готовности к работам находятся водолазы центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас", имеющие допуск для работы на глубине до 60 метров.

По данным ведомства, к поисково-спасательным работам сейчас привлечены 130 человек и 34 единицы техники, в том числе 12 плавсредств.