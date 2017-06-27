В Новосибирске пойдут под суд воры, ограбившие магазин за 40 секунд

НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Два разбойника-рецидивиста, за 40 секунд ограбившие ювелирный магазин с ущербом почти на 1 миллион рублей, предстанут перед судом в Новосибирске, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

"Завершено расследование уголовного дела по факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере", — говорится в сообщении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

По данным полиции, 30 января 2017 года двое жителей Новосибирска 29 и 46 лет, надев маски с прорезями для глаз, ворвались в помещение ювелирного магазина, где один из них несколько раз ударил охранника по голове, отчего тот потерял сознание. Второй гвоздодером разбил витрины и забрал шесть лотков с золотыми украшениями стоимостью более 940 тысяч рублей. На совершение разбойного нападения им потребовалось всего 40 секунд, отметили в полиции. Нападавшие скрылись на автомобиле.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области уже 1 февраля задержали подозреваемых, у которых была изъята часть похищенного", — сообщили в полиции.

Как выяснилось, ранее оба мужчины неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжкого преступления. Сейчас они содержатся под стражей.