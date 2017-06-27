На западе Москвы напали на мужчину

© Фото : В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области

© Фото : В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области

© Фото : В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области

© Фото : В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк На западе Москвы в результате потасовки со стрельбой убили человека Мужчина получил, предположительно, огнестрельное ранение на улице Верейской на западе Москвы утром во вторник, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России.

"В 8.10 на улице Верейская, дом 14, мужчине причинили ранение, предположительно — огнестрельное", — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, на место работает оперативно-следственная группа. Информация об инциденте уточняется.