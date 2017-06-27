На Эльбрусе нашли заблудившегося альпиниста из Мурманска

НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Спасатели утром во вторник нашли заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Мурманска, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник зарегистрированная группа из пяти человек из города Мурманск совершала восхождение на гору Эльбрус. На высоте 3800 метров один из альпинистов отказался от дальнейшего восхождения, однако в назначенное время не прибыл на базу. На его поиски вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели нашли заблудившегося альпиниста, он жив. Сейчас его спускают вниз", — сказал Беров.