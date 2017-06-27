В Бурятии изъяли почти двадцать тысяч бутылок нелегальной водки

НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) выявили в столице Бурятии Улан-Удэ схему нелегальной поставки алкогольной продукции в магазины, изъяты более 19 тысяч бутылок водки, сообщает во вторник пресс-служба Сибирского управления (РАР).

В управлении пояснили, что нелегальную схему удалось выявить с помощью анализа данных системы ЕГАИС, зафиксированных участниками алкогольного рынка. На прошлой неделе на территории республики началась проверка в отношении организаций оптовой и розничной торговли.

"В результате проверки складских помещений одного из участников схемы (ООО "Абрис") обнаружена крупная партия алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками: более 19 тысяч бутылок водки популярных марок "Доброе застолье", "Русский формат чистоты", "Высшее сословие", "Алмаз Сибири Премиум", "Озёрская люкс"", — говорится в сообщении.

В Сибирском управлении РАР отметили, что компания поставляла контрафактную продукцию в розничные магазины Бурятии. В том числе, в ООО "Всегда еда", в котором также обнаружена водка, маркированная поддельными спецмарками, в количестве более 350 бутылок.

"Благодаря внедрению системы ЕГАИС в оптовом и розничном звене, мы имеем возможность отследить оборот алкогольной продукции от производителя до конечного потребителя. Распространение системы по всей цепочке – от производителя до каждого магазина – один из важнейших инструментов противодействия появлению в легальной торговой розничной сети нелегальной и неучтенной продукции", — приводятся в сообщении слова руководителя межрегионального управления РАР по Сибирскому федеральному округу Алексея Крупина.

В настоящее время нелегальная алкогольная продукция изъята из оборота. Управление ведет административные расследования.