В Еврейской автономной области нашли тело мальчика, пропавшего на рыбалке

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Спасатели во вторник нашли тело девятилетнего мальчика, который пять дней назад пропал во время рыбалки у села Казанка Еврейской автономной области, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, днем 22 июня мальчик вместе со сверстниками ловил рыбу на берегу реки Бира у села Казанка. Удочка ребенка зацепилась за корягу, он вошел в воду, чтобы ее отцепить, но оступился и упал в реку. Течением его унесло далеко от берега. По факту пропажи ребенка следственное управление начало проверку.

"Сегодня (во вторник) спасателями МЧС тело ребенка обнаружено на значительном расстоянии от места рыбалки. В настоящее время следственно-оперативная группа направляется к месту обнаружения тела погибшего ребенка для проведения осмотра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователю предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие или отсутствие повреждений на теле мальчика, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти.