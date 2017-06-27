В Еврейской автономной области нашли тело мальчика, пропавшего на рыбалке

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Спасатели во вторник нашли тело девятилетнего мальчика, который пять дней назад пропал во время рыбалки у села Казанка Еврейской автономной области, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Сегодня (во вторник) спасателями МЧС тело ребенка обнаружено на значительном расстоянии от места рыбалки. В настоящее время следственно-оперативная группа направляется к месту обнаружения тела погибшего ребенка для проведения осмотра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователю предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие или отсутствие повреждений на теле мальчика, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти.