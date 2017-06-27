Пожарные потушили крупный пожар на городской свалке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Пожарные во вторник потушили возгорание на городской свалке в Челябинске, которая загорелась еще в воскресенье, сообщает ГУМЧС России по региону.

По данным спасателей, пожар начался в воскресенье около 15.00 (13.00 мск), пострадавших нет.

"В настоящее время для ликвидации возгорания задействовано шесть пожарных автоцистерн, три водовозки, четыре бульдозера, пять самосвалов. Пожар на городской свалке Челябинска был локализован вечером в понедельник, на 07.00 (05.00 мск) вторника была объявлена ликвидация открытого горения", — говорится в сообщении.

Сейчас идет проливка свалки и ее посыпка грунтом, отмечается в сообщении.

Замеры проб воздуха показали, что нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ не превышены. Жалоб и звонков от населения не поступало, сообщает МЧС.

Всего для ликвидации последствий возгорания было привлечено 39 человек и 19 единиц техники.