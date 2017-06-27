Пожар в Норильске, где погибли двое детей, устроил девятилетний мальчик

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Норильске, где погибли две маленькие девочки и еще одна попала в реанимацию, начался из-за поджога вещей в пустующей комнате девятилетним мальчиком, сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.

Пожар произошел в понедельник утром, по предварительным данным, из-за короткого замыкания в пустующей комнате гостиничного типа (малосемейке) на улице Надеждинская, 17. Возгорание перекинулось на соседнюю комнату, где проживала женщина с тремя детьми. В тот момент она с младшим ребенком находилась в больнице. При тушении пожарные обнаружили тела двух девочек в возрасте двух и трех лет с признаками отравления угарным газом.

По данным СК, кроме девочек пострадала их 14-летняя родственница, присматривавшая за детьми пока матери не было дома. Девочка доставлена в реанимацию с ожогами и термическим шоком. Ущерб причинен жильцам 12 квартир. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

"В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что поджог квартиры совершил девятилетний мальчик. По предварительной версии следствия, он проник в пустующую квартиру и стал баловаться с огнем, в результате чего произошло возгорание вещей и мусора. Ребенок испугался и убежал", — сказала Дегидь.