В Бурятии площадь пожаров увеличилась почти на тысячу гектаров за сутки

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла с 5,3 до 6,2 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
"На утро 27 июня проводятся работы по тушению 50 лесных пожаров в 16 районах республики на общей площади около 6,2 тысячи гектаров. Из них действует 39 очагов возгораний на общей площади 4,2 тысячи гектаров, локализовано 12 очагов на общей площади более 2 тысячи гектаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров являются сухие грозы", — говорится в сообщении.
На тушении работают 1,2 тысячи человек и 250 единиц техники. В республике продолжает действовать режим ЧС, доступ населения в леса запрещен.