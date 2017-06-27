В Бурятии площадь пожаров увеличилась почти на тысячу гектаров за сутки

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла с 5,3 до 6,2 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По информации ведомства, за сутки в республике потушены 12 пожаров на 355 гектарах в 10 районах. Ранее сообщалось, что утром в понедельник в регионе горели 5,3 тысячи гектаров леса.

"На утро 27 июня проводятся работы по тушению 50 лесных пожаров в 16 районах республики на общей площади около 6,2 тысячи гектаров. Из них действует 39 очагов возгораний на общей площади 4,2 тысячи гектаров, локализовано 12 очагов на общей площади более 2 тысячи гектаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров являются сухие грозы", — говорится в сообщении.

В агентстве сообщили, что в Тункинском национальном парке действуют 9 лесных пожаров на площади более 200 гектаров, продолжают действовать 2 очага в Джергинском и Байкальском заповедниках. Крупный пожар на 2,8 тысячи гектаров действует в Прибайкальском районе.

На тушении работают 1,2 тысячи человек и 250 единиц техники. В республике продолжает действовать режим ЧС, доступ населения в леса запрещен.