В Забайкалье ввели режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. В Забайкальском крае введен режим ЧС из-за сухой ветреной погоды и большого количества природных пожаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По информации ведомства, на утро вторника в крае действует 34 лесных пожара на площади 2,8 тысяч гектаров, а также 10 пожаров локализованы на площади 2,3 тысячи гектаров. В тушении участвует 804 человека и 181 единица техники. За сутки потушено шесть пожаров. Ранее сообщалось, что утром во вторник в крае горит 3,8 тысяч гектаров тайги.

"На территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края, способствующими повышению класса горимости, а также большим количеством зарегистрированных природных пожаров", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что глава региона поручил министерству обеспечить своевременное реагирование сил лесопожарных формирований, а также тушение природных пожаров в день обнаружения.

В пресс-службе правительства сообщили, что муниципалитетам рекомендовано ввести ЧС в границах территорий создать оперативные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации, организовать защиту населенных пунктов, предусмотреть вопросы эвакуации населения при осложнении обстановки. Кроме того, местным властям поручено организовать патрулирование и наблюдение за пожарной обстановкой в лесах. —0-