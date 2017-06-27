МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следствие утяжелило обвинение бывшему заместителю начальника управления расквартирования и строительства тыла внутренних войск МВД России Сергею Сударкину: теперь ему вменяют не мошенничество, а получение взятки, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Ранее газета сообщала, что по версии следствия, с февраля 2012 по август 2013 года Сударкин пытался убедить гендиректора ООО "Фамер-Девелопмент" Юрия Эрмантраута предпринимателя, что может оказать ему содействие в выигрыше тендера на строительство нескольких домов для бывших военнослужащих.

Газета добавляла, что Сударкин также обещал "общее покровительство при исполнении обязательств по заключенному госконтракту". Уточнялось, что для ветеранов внутренних войск планировалось выделить 130 квартир на 292 миллиона рублей, за эту услугу, по словам заявителя, офицер получил от потенциального застройщика почти 7 миллионов рублей.

"Вместо мошенничества ему инкриминировали получение взятки в размере почти 7 миллионов рублей. Следствие считает, что офицер в силу своего должностного положения вполне мог оказать содействие ООО "Фамер-Девелопмент" в выигрыше аукциона на строительство дома для военнослужащих в Брянске", — сообщает издание.

Как пишет газета, теперь вместо максимальных десяти лет за мошенничество Сударкину грозит не только до 15 лет лишения свободы, но и штраф до четырехсот девяноста миллионов рублей.