МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следствие утяжелило обвинение бывшему заместителю начальника управления расквартирования и строительства тыла внутренних войск МВД России Сергею Сударкину: теперь ему вменяют не мошенничество, а получение взятки, пишет во вторник газета "Коммерсант".
Газета добавляла, что Сударкин также обещал "общее покровительство при исполнении обязательств по заключенному госконтракту". Уточнялось, что для ветеранов внутренних войск планировалось выделить 130 квартир на 292 миллиона рублей, за эту услугу, по словам заявителя, офицер получил от потенциального застройщика почти 7 миллионов рублей.
Как пишет газета, теперь вместо максимальных десяти лет за мошенничество Сударкину грозит не только до 15 лет лишения свободы, но и штраф до четырехсот девяноста миллионов рублей.