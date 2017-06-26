После ДТП на Ставрополье госпитализировали троих человек

ПЯТИГОРСК, 26 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Три человека госпитализированы после столкновения маршрутки с "Камазом" на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.

"Вблизи города Ставрополя столкнулись маршрутное такси и "Камаз". По предварительным данным, водитель пассажирской "ГАЗели", около 19 часов 45 минут двигаясь по автодороге "Подъезд к городу Ставрополю" со стороны Невинномысска в направлении Ставрополя, допустил попутное столкновение с впереди двигающимся "Камазом", — говорится в сообщении.

В результате ДТП в больницу были доставлены водитель и два пассажира маршрутки, отмечено в сообщении.

Всего на момент автоаварии в "ГАЗели" находились 10 человек, маршрутка двигалась по маршруту "Учкекен — Ставрополь". По словам пассажиров, водителя мог ослепить свет заходящего солнца, добавили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.