На Ставрополье столкнулись маршрутка и грузовик, пострадали семь человек

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса с грузовиком в Шпаковском районе Ставропольского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 26-м километре федеральной автодороги "Кавказ", в двух километрах южнее населенного пункта Татарка столкнулись маршрутное такси и грузовик. Пострадали семь человек, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу №4 Ставрополя.

Он отметил, что пять человек находятся в тяжелом состоянии. Еще двое, в том числе ребенок, получили ранения средней и легкой тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.