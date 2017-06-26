Спасатели ищут заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Мурманска

НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Спасатели вечером в понедельник вышли на поиски заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Мурманска, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 20.05 мск понедельника поступило сообщение, что зарегистрированная группа из пяти человек из города Мурманск совершала восхождение на гору Эльбрус. На высоте 3800 метров один из альпинистов отказался от дальнейшего восхождения, однако в назначенное время не прибыл на базу", — сказал собеседник агентства.

На поиски спортсмена вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.