Яровая попросила ГП взять на контроль дело о насилии в семье в Хабаровске

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследования уголовного дела о насилии в приемной семье в Хабаровске, сообщает пресс-служба депутата.

Глава многодетной семьи из Хабаровского края, где воспитывались трое родных и девять приемных детей, подозревается в том, что в течение 4,5 лет более 700 раз надругался над пятью опекаемыми девочками. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Приемные дети изъяты из семьи и помещены в детский дом, с ними работает психолог.

"Прошу вас взять на контроль расследование данного уголовного дела, выяснить причины и условия, способствующие совершению указанного особо тяжкого преступления, которое, по данным СМИ, совершалось на протяжении нескольких лет, имеет длящийся характер и неоднократность преступного физиологического и психологического воздействия на жертв", — говорится в тексте запроса.

Яровая также высказалась за признание отягчающим обстоятельством совершения насилия над ребенком лицом, совместно проживающим с ним.

Так, предлагается ввести приостановление сроков давности по таким преступлениям до момента выявления преступления, увеличить до 30 лет срок лишения свободы (сейчас 25 лет) при назначении наказаний за совершение двух или более преступлений, а также возможность назначения пожизненного лишения свободы в случае систематического (два и более раза) совершения сексуального насилия в отношении ребенка.

"Мы предлагаем ввести более высокую ответственность именно для близких людей, совершивших насилие над ребенком, например усыновителей, понимая, что эти люди имеют непосредственный и беспрепятственный доступ к ребенку. В такой ситуации ребенок вынужден безропотно выполнять все команды мучителя", — пояснила вице-спикер.

Яровая напомнила, что уже подготовлен комплексный законопроект направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, который находится на межведомственном согласовании и в ближайшее время будет направлен в Верховный суд России и федеральное правительство для получения отзывов.