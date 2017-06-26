Яровая попросила ГП взять на контроль дело о насилии в семье в Хабаровске

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследования уголовного дела о насилии в приемной семье в Хабаровске, сообщает пресс-служба депутата.
"Прошу вас взять на контроль расследование данного уголовного дела, выяснить причины и условия, способствующие совершению указанного особо тяжкого преступления, которое, по данным СМИ, совершалось на протяжении нескольких лет, имеет длящийся характер и неоднократность преступного физиологического и психологического воздействия на жертв", — говорится в тексте запроса.
Яровая также высказалась за признание отягчающим обстоятельством совершения насилия над ребенком лицом, совместно проживающим с ним.
"Мы предлагаем ввести более высокую ответственность именно для близких людей, совершивших насилие над ребенком, например усыновителей, понимая, что эти люди имеют непосредственный и беспрепятственный доступ к ребенку. В такой ситуации ребенок вынужден безропотно выполнять все команды мучителя", — пояснила вице-спикер.
Яровая напомнила, что уже подготовлен комплексный законопроект направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, который находится на межведомственном согласовании и в ближайшее время будет направлен в Верховный суд России и федеральное правительство для получения отзывов.