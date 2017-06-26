Поиски пропавших на Ладоге подростков продолжатся без водолазов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками; в понедельник была организована перегруппировка сил и средств, операцию покидают водолазы и наземные силы, в дальнейшем общая численность группировки составит около 60 человек и 15 единиц техники, сообщает республиканское ГУМЧС.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"После анализа проведенных поисковых мероприятий было принято решение о выведении из операции наземной и подводной составляющей группировки. Данное решение было согласовано с руководством МЧС России, Северо-Западного регионального центра МЧС России и врио главы республики Карелия. Мы знаем район опрокидывания лодки и основные направления течений. Используя эти данные, определен район поиска пропавших ребят. С завтрашнего дня место происшествия и район поисков будут патрулировать маневренные группы", – сказал начальник Главного управления МЧС России по республике Карелия Сергей Шугаев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в их число войдут инспекторы Сортавальского, Питкярантского и Лахденпохского инспекторских участков ГИМС, сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы и волонтеры. Свою работу также продолжит группа беспилотных летательных аппаратов.

"Общее количество группировки составит около 60 человек и 15 единиц техники. К концу недели в районе происшествия спланирована работа авиации МЧС России. Дополнительно проинформированы рыбаки, судовладельцы маломерных судов и капитаны сухогрузов, которые работают в данном районе. Поисково-спасательные работы закончатся лишь тогда, когда все ребята будут найдены", — отметил Шугаев.

Ранее сообщалось, что к поисково-спасательным работам на Ладожском озере были привлечены 277 человек, в том числе 22 водолаза, и 77 единиц техники. Спасатели с начала поиска обследовали свыше 270 квадратных километров акватории Ладожского озера, наземная группировка проверила 57 километров береговой линии.