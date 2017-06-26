Суд вернул дело Мары Багдасарян приставам из-за ошибок в документах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мировой участок Савеловского суда Москвы в понедельник отказался рассматривать административное дело скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян из-за допущенных приставами ошибок в документах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Суд вернул административное дело судебным приставам для устранения нарушений. Дело возвращено из-за неполноты представленных сведений", — сказал он.

За уклонение от обязательных работ девушке грозит штраф до 300 тысяч рублей или до 15 суток ареста.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.