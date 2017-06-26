Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро вошло в график

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Движение поездов на юге Замоскворецкой линии московского метро вошло в норму, сообщили в пресс-службе столичной подземки в понедельник.

Ранее в 16.45 сообщалось, что поезда на данном участке следуют с увеличенными интервалами из-за подозрения на неисправность поезда.

"17:15 Замоскворецкая линия. Движение на южном участке линии вошло в график", — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

17:15 Замоскворецкая линия. Движение на южном участке линии вошло в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 26 июня 2017 г.

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