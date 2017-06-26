Мосгорсуд продлил арест бизнесмену, обвиняемому в контрабанде алкоголя

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд до 29 сентября продлил срок ареста гендиректору холдинговой компании "Форум" Дмитрию Михальченко, обвиняемому в контрабанде элитного алкоголя на более чем 61 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также суд продлил срок ареста его заместителю Борису Коревскому.

"Ходатайство следствия удовлетворить — продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", — огласил решение судья.

Третий фигурант дела бизнесмен Анатолий Киндзерский признал вину и заключил сделку со следствием.

Михальченко вину не признает.

В рамках данного уголовного дела в прошлом году проходили обыски у бывшего тогда главой Федеральной таможенной службы Андрея Бельяминова, но чиновника к ответственности не привлекли, по делу он имеет статус свидетеля.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных напитков.

По данным следствия, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

В рамках уголовного дела также были арестованы Борис Коревский, который является заместителем генерального директора холдинга "Форум", замдиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский и директор ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илья Пичко. Им вменяется контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой.