В Барнауле проверяют сообщения о нападении на координатора штаба Навального

БАРНАУЛ, 26 июн – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о нападении с ножом на координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого, сообщил РИА Новости представитель городского УВД.

"В настоящий момент данная информация проверяется, не могу ни подтвердить и ни опровергнуть ее", — сказал собеседник агентства.

Сам Косарецкий сообщил РИА Новости, что в понедельник на него напали неизвестные, когда он подходил к администрации Барнаула, чтобы подать заявку на проведение акции протеста.

"Нападавших было двое, один из них набросился на меня с ножом и порезал руку в районе локтя. От госпитализации я отказался, рану пришлось зашить", — сказал Косарецкий.

Координатор штаба Навального сообщил, что в связи с инцидентом подал заявление в полицию.

Ранее ЦИК РФ заявил, что организация штабов для поддержки Навального как "кандидата" в президенты России находится за рамками избирательной кампании и вне регулирования закона о выборах, а сам Навальный в связи с судимостью сейчас не обладает правом избираться.