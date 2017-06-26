На Урале ищут пропавших в лесу женщину и ее внука

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. В Свердловской области спасатели и полицейские ищут попавших в лесу бабушку и ее внука, сообщает в понедельник региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в поисках участвуют 47 человек и девять единиц техники.

"Сотрудники МЧС, полиции и спасатели Службы спасения Свердловской области ищут бабушку с внуком, потерявшихся в Нижнесергинском муниципальном районе. Поисковая операция ведется в районе деревни Отевка, откуда последний раз выходили на связь с родственниками потерявшиеся", — уточняет ведомство.

Информацию о пропаже людей подтвердил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, информация о случившемся примерно в 13.00 по местному времени поступила в дежурную часть полиции Нижних Серег от единой диспетчерской службы (ЕДС), куда обратились родственники заблудившихся.

"Потерявшиеся женщина 1935 года рождения и мальчик 2009 года рождения из Екатеринбурга. У них там, в урочище Ольховка, дачный домик. Они приехали туда, а потом пошли пешком и, предварительно, заблудились. Оснований для паники пока нет. Полицейские установили мужчину, который встретил потерявшихся и указал им дорогу в сторону пасеки. Кроме того, вечером женщина позвонила родным и сказала, что они с ребенком на этой пасеке переночуют", — сказал Горелых.

Он добавил, что полицейские нашли трактор с тележкой и выдвинулись к упомянутой пасеке. По его словам, дело в том, что дорога идет до определенного участка, а затем нужно идти пешком еще порядка восьми километров.