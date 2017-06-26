На Урале ищут пропавших в лесу женщину и ее внука

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. В Свердловской области спасатели и полицейские ищут попавших в лесу бабушку и ее внука, сообщает в понедельник региональное ГУ МЧС.
"Сотрудники МЧС, полиции и спасатели Службы спасения Свердловской области ищут бабушку с внуком, потерявшихся в Нижнесергинском муниципальном районе. Поисковая операция ведется в районе деревни Отевка, откуда последний раз выходили на связь с родственниками потерявшиеся", — уточняет ведомство.
Информацию о пропаже людей подтвердил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, информация о случившемся примерно в 13.00 по местному времени поступила в дежурную часть полиции Нижних Серег от единой диспетчерской службы (ЕДС), куда обратились родственники заблудившихся.
Он добавил, что полицейские нашли трактор с тележкой и выдвинулись к упомянутой пасеке. По его словам, дело в том, что дорога идет до определенного участка, а затем нужно идти пешком еще порядка восьми километров.