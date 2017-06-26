В Перми медработник наркологического диспансера до смерти избил пациента

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Медицинский работник Пермского краевого наркологического диспансера до смерти избил пациента, сообщается на сайте СК РФ.

По данным СК, это произошло 2 мая 2017 года.

Как сообщает следствие, медицинский работник избил руками и ногами мужчину, проходившего лечение в диспансере. В результате тот получил "травму, не совместимую с жизнью", и скончался.

Возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый арестован.

Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.