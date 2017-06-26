В Петербурге госпитализировали автора "Рок-энциклопедии"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Андрей Бурлака, известный музыкальный журналист 80-90-х годов и автор "Рок-энциклопедии", госпитализирован в тяжелом состоянии, после того как его обнаружили в подземном переходе с травмой головы, сообщил РИА Новости лидер музыкального общественного движения "Рок-Петроград" Сергей Елгазин.

"Поздно вечером, практически ночью с воскресенья на понедельник его обнаружила полиция без сознания и с травмой головы в подземном переходе около станции метро "Лиговский проспект". Полицейские вызвали скорую помощь. Сейчас Бурлака находится в отделении нейрореанимации Мариинской больницы. По словам дежурного, его состояние оценивается как тяжелое", — сказал он.

Комментарием ГУМВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости пока не располагает.

Андрей Бурлака, родившийся в 1955 году, — советский и российский музыкальный журналист и продюсер. В 1984—1989 годах руководил отделом рекламы и информации Ленинградского рок-клуба. Также возглавлял созданный им музыкальный ежемесячник РИО и работал редактором Ленинградской студии грамзаписи. В 2007 году за его авторством вышла "Рок-энциклопедия" о популярной музыке Ленинграда — Петербурга, охватывающая период с 1965 по 2005 годы.