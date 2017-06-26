Обвиняемым в убийстве 14 бездомных назначили психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд назначил психиатрическую экспертизу двум подсудимым, которых присяжные признали виновными в 14 убийствах бездомных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу", — сказали в суде, уточнив, что экспертам предстоит решить вопрос о вменяемости или невменяемости подсудимых.

На скамье подсудимых находятся Артур Нарциссов, Павел Войтов, Елена Лобачева и Владислав Каратаев. По версии следствия, обвиняемые познакомились в интернете, свою деятельность по убийству лиц без определенного места жительства называли "чисткой". Дело возбуждено по статье "убийство", которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В минувшую среду присяжные вынесли в отношении четырех фигурантов дела обвинительный вердикт и признали, что Войтов являлся лидером группы, он совершил вместе с другими подсудимыми 14 убийств.

"Подсудимые нападали на граждан, нарушающих, по их мнению, общепринятые нормы поведения: лиц без определенного места жительства, занимающихся попрошайничеством, злоупотребляющих спиртными напитками", — сказали в пресс-службе суда. Подсудимые, как говорится в тексте обвинения, совершали нападения ночью или рано утром, использовали ножи, молотки, кастеты и камни.