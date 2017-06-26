Водитель "скорой помощи" скончался в больнице после ДТП под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Водитель автомобиля скорой помощи, пострадавший в ДТП на трассе в воскресенье в Челябинской области и доставленный в больницу, скончался в лечебном учреждении в понедельник, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Как сообщало ГУМВД России по области, в воскресенье в 10.00 (08.00 мск) на 155 километре автодороги Южноуральск–Магнитогорск в Нагайбакском районе водитель, управляя автомобилем Mercedes, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем скорой помощи. Затем машины выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась. Водитель Mercedes покинул место происшествия, но его разыскали. В ДТП получили травмы водитель скорой помощи и фельдшер.

"Водитель скорой помощи, получивший тяжелые травмы в ДТП в Нагайбакском районе, скончался сегодня днем в больнице. Он был госпитализирован в реанимацию и прооперирован челябинским хирургом, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что состояние фельдшера расценивается как средней степени тяжести: черепно-мозговая травма, перелом ключицы и ребра, в настоящее время решается вопрос о переводе в Челябинскую областную больницу.