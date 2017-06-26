Гильдия театральных менеджеров вступилась за Малобродского

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Члены правления Гильдии театральных менеджеров России считают заключение под стражу экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского необоснованной мерой и просят принять определение об отмене этого решения, следует из обращения, опубликованного на сайте Гильдии.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского по делу о мошенничестве в составе организованной группы, ему грозит до 10 лет заключения.

"Мы, члены правления Гильдии театральных менеджеров крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы знаем Алексея Аркадьевича Малобродского, как опытного организатора театрального дела, талантливого продюсера и хорошего товарища. Считаем, что решение Пресненского районного суда о заключении под стражу Малобродского является необоснованной мерой, не учитывающей конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие его личность", — сказано в обращении Гильдии в суд.

Как сказано в обращении, члены правления готовы поручиться, что Малобродский во время всего срока проведения предварительного следствия и судебных заседаний будет исправно являться по вызовам следственных и судебных органов, а так же не намерен каким-либо образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В связи с этим они просят избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Обращение подписали 9 членов правления Гильдии театральных менеджеров России, в числе которых директор театра "Сатирикон", президент Гильдии Анатолий Полянкин, директор РАМТа Софья Апфельбаум, директор Саратовского ТЮЗа Анатолий Барсуков, директор театра "Красный факел" Александр Кулябин и другие.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.