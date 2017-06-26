СК проверяет факт гибели мальчика под поездом в Сызрани

САМАРА, 26 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели мальчика под поездом в Сызрани, сообщает Приволжское управление СК на транспорте.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

По информации следствия, инцидент произошел днем в воскресенье на перегоне "Сызрань – Город — Кашпир". Как отметили в СК, 15-летний житель Сызрани переезжал через железнодорожные пути на велосипеде и попал под пассажирский поезд.

По словам очевидцев происшествия, ребенок дождался, когда пройдет грузовой поезд и начал движение на велосипеде, при этом он не увидел встречный пассажирский состав. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако наезд предотвратить не удалось, и подросток получил смертельные травмы, отмечает СК.

Следователи готовят представление руководству железной дороги о необходимости усилить меры безопасности при движении поездов и об улучшении профилактической работы среди детей и подростков.