В Перми разыскивают мужчину, напавшего на улице с ножом на двоих человек

УФА, 26 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Перми разыскивают мужчину, который напал на улице с ножом на двух человек, в результате чего мужчина умер на месте, а раненая женщина скончалась в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя краевого СУСК РФ Ирина Незнамова.

По ее данным, инцидент произошел в минувшую субботу на улице Трамвайная.

"Житель города ранним утром шел по улице с ножом и ранил двух незнакомых людей — мужчину и женщину. Мужчина умер на месте происшествия, а женщину доставили "скорой" в больницу, где через некоторое время она скончалась", — рассказала Незнамова.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек, правоохранители разыскивают нападавшего.