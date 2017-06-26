Семья утонувшего в Подмосковье мальчика не состояла на учете в соцслужбах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Семья полуторогодовалого мальчика, погибшего в бассейне в Подмосковье, не состояла на учете в социальных службах, сообщили РИА Новости в администрации Истринского района.

Ранее в СМИ появилась информация, что в деревне Мансурово очевидцы обнаружили ребенка, предположительно, захлебнувшегося водой в бассейне. Отмечалось, что ребенка обнаружили уже мертвым, медикам оставалось только констатировать смерть. В пресс-службе подмосковного главка МВД России подтвердили РИА Новости гибель ребёнка. В пресс-службе регионального главка СК РФ агентству сообщили, что мальчик погиб, когда его отец рядом косил газон, следователи проводят проверку.

"(На учете) не состояли", — отметил собеседник агентства.