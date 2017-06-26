С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении женщины, не ухаживавшей за своей дочерью-инвалидом, которая из-за проживания в доме без электричества и в антисанитарных условиях получила педикулез, сообщает прокуратура Псковской области.
Как уточняет областное надзорное ведомство, женщина отказывалась от консультаций врачей-специалистов, несмотря на то, что дочь с рождения имеет повреждение ЦНС и отставание в психомоторном развитии. После стационарного лечения в 2010 году у девочки был диагностирован детский церебральный паралич и установлена группа инвалидности. Реабилитационные мероприятия матерью в отношении дочери не проводились, узкими специалистами девочка не консультировалась, констатирует прокуратура.
В настоящее время органами опеки и попечительства района решается вопрос о лишении женщины родительских прав.