Под Псковом возбудили дело против матери, не ухаживавшей за ребенком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении женщины, не ухаживавшей за своей дочерью-инвалидом, которая из-за проживания в доме без электричества и в антисанитарных условиях получила педикулез, сообщает прокуратура Псковской области.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что местная жительница, являясь матерью несовершеннолетней дочери 2008 года рождения, не осуществляла за ней должного ухода: содержала свое домовладение в антисанитарных условиях, не проводила уборку в доме, в результате чего у ребенка выявлен педикулез, содержала ребенка в доме без электричества, отключенного ввиду неуплаты", — говорится в сообщении.

Как уточняет областное надзорное ведомство, женщина отказывалась от консультаций врачей-специалистов, несмотря на то, что дочь с рождения имеет повреждение ЦНС и отставание в психомоторном развитии. После стационарного лечения в 2010 году у девочки был диагностирован детский церебральный паралич и установлена группа инвалидности. Реабилитационные мероприятия матерью в отношении дочери не проводились, узкими специалистами девочка не консультировалась, констатирует прокуратура.

"По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", — заключает надзорное ведомство.

В настоящее время органами опеки и попечительства района решается вопрос о лишении женщины родительских прав.