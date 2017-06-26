На реке Обь обнаружили дрейфующий буксир с пьяной командой

НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Экипаж теплохода на реке Обь в Томской области обнаружил дрейфующий буксир с пьяной командой на борту, проводится проверка, сообщает в понедельник Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

В полиции пояснили, что сообщение о свободно дрейфующем речном буксире-толкаче поступило в дежурную часть Томского линейного отдела (ЛО) МВД России от капитана теплохода "Соболь", осуществлявшего контроль навигационного оборудования. Инцидент произошел на фарватере реки Обь в Колпашевском районе Томской области.

"Команда служебного теплохода Томского района водных путей и судоходства заметила неуправляемый буксир с неработающим двигателем. При попытке выйти с ним на связь, ответа не поступило, после чего капитан теплохода принял решение перейти на пустующее судно. На палубе и в капитанской рубке никого не было, трое членов экипажа буксира спали в каютах. Механик, повар и рулевой-моторист находились в состоянии алкогольного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования", — говорится в сообщении.

Транспортные полицейские отметили, что судно в срочном порядке пришвартовали к берегу. Проводится проверка обстоятельств и установление виновных, допустивших бесконтрольное плавание буксира-толкача на судовом ходу.