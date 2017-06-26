Под Ростовом ночью в песочнице нашли младенца, которого забыла мать

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Четырехмесячную девочку доставили в больницу Волгодонска Ростовской области после того, как ее на детской площадке забыла мать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня около 3 утра в полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая обнаружила в песочнице, расположенной во дворе многоквартирного дома на улице Ленина, грудного ребенка. До прибытия полицейских гражданка завернула ребенка в куртку. Прибывшие полицейские доставили его в больницу для оказания необходимой помощи", — пояснила Волк.

Она добавила, что на установление личности и местонахождения матери ребенка был ориентирован личный состав МУМВД России "Волгодонское". В течение часа полицейские выяснили, что матерью ребенка является 25-летняя местная жительница. Как установили сотрудники полиции, накануне женщина отправилась на прогулку с ребенком, употребила алкоголь и забыла дочку на детской площадке.

"Благодаря своевременно принятым мерам в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка помещена в лечебное учреждение, там для нее организован соответствующий уход. Где ребенок будет находиться в дальнейшем, определят органы опеки", — уточнила Волк.

По ее словам, вопрос о лишении родительских прав матери грудного ребенка рассмотрят по ходатайству полиции в суде. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Начальник МУМВД России "Волгодонское" полковник полиции Юрий Мариненко принял решение о поощрении жительницы Волгодонска, вызвавшей правоохранителей.