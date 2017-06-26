Под Ростовом ночью в песочнице нашли младенца, которого забыла мать

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Четырехмесячную девочку доставили в больницу Волгодонска Ростовской области после того, как ее на детской площадке забыла мать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что на установление личности и местонахождения матери ребенка был ориентирован личный состав МУМВД России "Волгодонское". В течение часа полицейские выяснили, что матерью ребенка является 25-летняя местная жительница. Как установили сотрудники полиции, накануне женщина отправилась на прогулку с ребенком, употребила алкоголь и забыла дочку на детской площадке.
"Благодаря своевременно принятым мерам в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочка помещена в лечебное учреждение, там для нее организован соответствующий уход. Где ребенок будет находиться в дальнейшем, определят органы опеки", — уточнила Волк.
Начальник МУМВД России "Волгодонское" полковник полиции Юрий Мариненко принял решение о поощрении жительницы Волгодонска, вызвавшей правоохранителей.