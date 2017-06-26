Защита петербургских террористов не комментирует использование Telegram

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Защита обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга не может прокомментировать возможное использование мессенджера Telegram при подготовке преступления.

В понедельник ФСБ сообщила, что террорист-смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram "для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта" в петербургском метро.

"Следователь взял с меня подписку о неразглашении данных предварительного расследования, я не могу комментировать материалы дела", — сказал РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Игорь Разин.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек: шесть в Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также пять в Москве — Шохиста Каримова, Содик Ортиков, братья Аброр и Акрам Азимовы и Мухамадюсуп Эрматов.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ. Позднее он пояснил, что Роскомнадзор не готов к блокировке Telegram "завтра", однако время ожидания ответа от Дурова исчисляется днями.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к России сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей. Дуров добавил, что "потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)". По его словам, "чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет".