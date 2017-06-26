В Совфеде призвали найти всех причастных к убийству мэра Нефтеюганска

НЕФТЕЮГАНСК, (Ханты-Мансийский автономный округ) 26 июн — РИА Новости. Не все причастные к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова понесли справедливое наказание, заявил журналистам член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

В понедельник в Нефтеюганске проходят памятные мероприятия, посвященные 19-й годовщине со дня убийства Петухова.

''Мы сегодня здесь для того, чтобы сказать решительное "нет" тем силам, которые пытаются вновь ввергнуть страну в хаос и беззаконие. На наш взгляд, не все имена названы — виновные, заказчики и исполнители. Мы будем настаивать на том, чтобы каждый, кто имел отношение к этому кровавому преступлению, был наказан, понес справедливое наказание. И уж точно постараемся сделать так, чтобы эти люди никогда больше не смогли создать условия для бесправия граждан России'', — отметил Азаров.

По его словам, мэр Петухов в конце 1990-х годов совершил подвиг, защитив город от разграбления.

По версии следствия, в 1998–2002 годах члены организованной группы по указанию экс-акционера нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина совершили ряд убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Следствие считает, что мэр был убит в результате конфликта из-за неуплаты компанией налогов в местный бюджет. Сейчас Невзлин, уже более 10 лет проживающий в Израиле, заочно приговорен к пожизненному заключению.

Виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска был признан экс-руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Против него в России было возбуждено два уголовных дела — по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании обвинительного вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007 году был приговорен к пожизненному заключению.

В декабре 2015 года занимавший тогда пост официального представителя Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил журналистам, что в причастности к убийству Петухова также подозревают экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Басманный суд Москвы заочно выдал следствию санкцию на арест Ходорковского, который находится за границей. До этого он более десяти лет провел в заключении по приговору суда за мошенничество и хищения. Президент России 20 декабря 2013 года подписал указ об освобождении Ходорковского, и в этот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу.