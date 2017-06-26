Житель Озерска после ссоры с женой вылез на карниз на 15 этаже

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Житель города Озерск Челябинской области почти два часа простоял на карнизе жилого дома на 15 этаже после ссоры с женой, сообщила в понедельник пресс-служба городской службы спасения.

"В воскресенье в 20.59 (18.59 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от жителя Озерска с сообщением, что он после ссоры с женой вышел на карниз 15 этажа дома по проспекту Карла Маркса. На место происшествия выехала полиция, медики и спасатели. Прибывшие спасатели провели с мужчиной беседу, но он им заявил, что ждет психолога, направленного к нему службой "03", — говорится в сообщении.

После общения с психологом в 22.50 (20.50 мск) мужчина спустился с карниза самостоятельно, уточняется в сообщении. Помощь медиков не понадобилась, мужчина не пострадал, добавляется в сообщении.