Экс-глава Приморского океанариума ответит в суде за гибель моржей и белухи

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора Приморского океанариума, обвиняемого в халатности, из-за чего погибли два моржа и белуха, сообщает краевое СУСК РФ.

"По версии следствия, с сентября 2013 по июль 2016 года обвиняемый принял решение о приобретении и помещении двух особей тихоокеанского моржа по кличкам Мира и Фаня в научно-тихоокеанский корпус "Приморский океанариум" ДВО РАН, условия которого не соответствовали надлежащему и безопасному содержанию особей. В результате чего, млекопитающие заболели и погибли. Это повлекло причинение ущерба в размере 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Также, по версии СУСК, весной 2016 года фигурант "не принял мер к обеспечению надлежащих и безопасных условий содержания" белухи в бассейне, в результате чего она погибла. Ущерб составил 2,3 миллиона рублей.

Уголовное дело по статье "Халатность" с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.