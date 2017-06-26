СК проводит проверку после ДТП с детским ансамблем в Иркутской области

ИРКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП в Иркутской области с участием автобуса, в котором находился коллектив государственного ансамбля песни и пляски "Забайкальские казаки", сообщает региональное управление СК РФ.

"Начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным СК, автобус двигался из Куйтунского района Иркутской области в Забайкальский край после выступлений. По предварительной информации, на сложном участке автотрассы водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. Отмечается, что двое взрослых госпитализированы, жизни оставшихся 29 участников коллектива ничего не угрожает.

Следователи СКР в настоящее время работают на месте происшествия.