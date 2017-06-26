СК проводит проверку после того, как двое детей выпали из окон в Якутии

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства, при которых два маленьких ребенка выпали из окон домов в Якутске и получили травмы, сообщает СУСК РФ по Якутии.

"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) проводятся процессуальные проверки по фактам выпадения малолетних детей из окон. В настоящее время по данным фактам в рамках процессуальных проверок изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 23 июня из окна четвертого этажа жилого дома выпал 1,5-годовалый мальчик. По словам матери, ее сын во время игры поднялся на диван, стоящий у окна, затем на подоконник, после чего произошло падение. Окна в квартире были открыты, так как в помещении душно. Ребенок госпитализирован в Центр охраны материнства и детства с кататравмой, ушибом легких, закрытыми переломами правого бедра и левого плеча.

Второй случай зафиксирован на следующий день, 24 июня. Вечером в Центр охраны материнства и детства с кататравмой, переломом берцовой кости доставлен 5-летний мальчик. По данным СК, мать ушла в магазин и оставила сына одного, при этом не закрыла окна. Мальчик выпал из окна квартиры с высоты второго этажа.