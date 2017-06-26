Волонтеры в Челябинской области прекратили поиск десятилетнего мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Волонтеры в Челябинской области с понедельника прекращают поиски 10-летнего мальчика, пропавшего 14 июня в городе Касли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Ранее следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения детей.

"В городе Касли волонтеры, участвовавшие в поисках 10-летнего мальчика более недели, прекратили его розыск на неопределенный срок. Но поиски ребенка продолжаются, в настоящее время в них задействованы только сотрудники полиции и спасатели", — рассказал собеседник агентства.

Разыскивается несовершеннолетний Котов Иван Алексеевич Разыскивается несовершеннолетний Котов Иван Алексеевич

Как сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" добровольный поисковый отряд "Легион Спас", штаб волонтеров в городе Касли прекращает свою деятельность 25 июня, с понедельника штаб закрыт. "Поиски мальчика будут продолжаться, но пока необходимость в помощи волонтеров отпадает. При изменении обстановки штаб вновь возобновит свою работу", — говорится в сообщении.

Как сообщила в понедельник пресс-служба поисково-спасательной службы региона, в выходные дни мобильный и Кыштымский спасотряды были задействованы на повторных поисках мальчика, была обследована водная акватория при помощи водолазного снаряжения.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в мероприятиях по поиску мальчика были задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров из региона. На сегодняшний день площадь поисков составляет более 200 квадратных километров, ранее она составляла 50 квадратных километров. Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении ребенка либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.