К поискам альпиниста из США на Эльбрусе привлекли еще один вертолет

НАЛЬЧИК, 26 июн — РИА Новости. Второй вертолет привлечен к возобновленным в понедельник поискам пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, сообщает главк МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей. Поиски спортсмена, к которым 24 июня привлекли частный вертолет, трижды приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий. Утром в понедельник для поисков был привлечен легкомоторный коммерческий вертолет "Еврокоптер", на борту которого находятся трое спасателей.

"Для поисков дополнительно привлечен еще один коммерческий вертолет. На высоту 4800 метров высажены восемь спасателей, которые совершают пеший обход по маршруту", — говорится в сообщении.