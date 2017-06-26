В Подмосковье полуторагодовалый мальчик утонул в бассейне

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели полуторагодовалого мальчика в бассейне в Истринском районе Подмосковья, пока его отец рядом косил газон, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.
"По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Как установлено следствием, малыш играл рядом с бассейном, пока отец косил траву на участке частного дома в деревне Мансурово Истринского района", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.
ГСУСК России по Московской области информирует, что с наступлением летнего сезона учащаются случаи травматизма детей, большая часть которых, по данным следователей, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи гибели детей в водоемах и бассейнах. Подавляющее большинство таких случаев обусловлено отсутствием контроля со стороны взрослых, отмечается в сообщении.