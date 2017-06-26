В Подмосковье полуторагодовалый мальчик утонул в бассейне

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели полуторагодовалого мальчика в бассейне в Истринском районе Подмосковья, пока его отец рядом косил газон, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в деревне Мансурово очевидцы обнаружили ребенка, предположительно, захлебнувшегося водой в бассейне. Также, отмечается, что ребенка обнаружили уже мертвым, медикам оставалось только констатировать смерть. В пресс-службе подмосковного главка МВД России подтвердили РИА Новости гибель ребёнка.

"По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Как установлено следствием, малыш играл рядом с бассейном, пока отец косил траву на участке частного дома в деревне Мансурово Истринского района", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

ГСУСК России по Московской области информирует, что с наступлением летнего сезона учащаются случаи травматизма детей, большая часть которых, по данным следователей, заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи гибели детей в водоемах и бассейнах. Подавляющее большинство таких случаев обусловлено отсутствием контроля со стороны взрослых, отмечается в сообщении.