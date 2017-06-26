Состояние водителя "скорой помощи" после ДТП под Челябинском тяжелое

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Состояние водителя автомобиля "скорой помощи", пострадавшего после ДТП на трассе в воскресенье в Челябинской области, оценивается как тяжелое, ему проведена операция, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.

Как сообщало ГУМВД России по области, в воскресенье в 10.00 (08.00 мск) на 155 километре автодороги Южноуральск–Магнитогорск в Нагайбакском районе водитель, управляя автомобилем Mercedes, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем "скорой помощи". Затем машины выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась. Водитель Mercedes покинул место происшествия, но был найден. В ДТП получили травмы водитель "скорой помощи" и фельдшер.

"Водитель "скорой помощи" и фельдшер сейчас находятся в Нагайбакской центральной районной больнице. Водитель в тяжелом состоянии находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. У него травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. Вчера хирург челябинской областной клинической больницы выехал на место и провел водителю операцию", — говорится в сообщении.

Переводить пациента в Челябинск пока не планируется, уточняется в сообщении.

Состояние фельдшера расценивается как средней степени тяжести: черепно-мозговая травма, перелом ключицы и ребра, в настоящее время решается вопрос о переводе в Челябинскую областную больницу, добавляется в сообщении.