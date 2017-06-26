Двух жителей Челябинской области осудили за хранение 42 кг марихуаны

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Суд приговорил к колонии двух жителей Челябинской области, организовавших на обочине дороги в регионе тайники, где они хранили 42 килограмма марихуаны, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по региону.

По данным пресс-службы, в августе 2016 года контрразведчики задержали двух жителей Челябинской области, оборудовавших на обочине автодороги в Октябрьском районе два тайника, в которых скрыли около 42 килограммов марихуаны. Наркотическое средство они предполагали сбыть в Челябинске.

"Октябрьский районный суд приговорил одного из наркодилеров к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении особого режима, с учетом имеющихся ранее судимостей, другого – к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Суд признал обоих виновными в "приготовлении к сбыту наркотических средств или их аналогов в крупном размере", уточняется в сообщении.