Ребенка, отравившегося таблетками в Чите, перевели из реанимации

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Ребенка, который попал в реанимацию больницы Читы после употребления таблеток от курения, переведен в общую палату, еще у двоих отравившихся детей наблюдается положительная динамика, сообщили РИА Новости в Минздраве Забайкальского края.

"Ребенок переведен из реанимации в общую палату. У остальных детей также положительная динамика", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что шестерых воспитанников детсада в Чите доставили в краевую детскую клиническую больницу с признаками медикаментозного отравления. Троих детей после осмотра отправили домой. Троих госпитализировали – один ребенок находился в реанимации, еще двое в состоянии средней тяжести в палате. Предположительно дети употребили таблетки "Табакс".

По данным СК, госпитализированы три пятилетние девочки. Установлено, что дети могли употребить таблетки против курения, которые принадлежали одной из работниц дошкольного учреждения. По данному факту начата доследственная проверка.