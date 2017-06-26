Спасатели вновь вылетели на поиски пропавшего на Эльбрусе альпиниста из США

НАЛЬЧИК, 26 июн — РИА Новости. Вертолет с тремя спасателями на борту утром в понедельник вновь вылетел на поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски спортсмена, к которым 24 июня привлекли частный вертолет, трижды приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий.

"В 06.05 мск понедельника работы по поиску альпиниста из США на Эльбрусе возобновлены. Для поисков привлечен легкомоторный коммерческий вертолет "Еврокоптер", на борту которого находятся трое спасателей", — говорится в сообщении.