Спасатели вновь вылетели на поиски пропавшего на Эльбрусе альпиниста из США
08:3126.06.2017
(обновлено: 08:32 26.06.2017)
4500
НАЛЬЧИК, 26 июн — РИА Новости. Вертолет с тремя спасателями на борту утром в понедельник вновь вылетел на поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски спортсмена, к которым 24 июня привлекли частный вертолет, трижды приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий.
"В 06.05 мск понедельника работы по поиску альпиниста из США на Эльбрусе возобновлены. Для поисков привлечен легкомоторный коммерческий вертолет "Еврокоптер", на борту которого находятся трое спасателей", — говорится в сообщении.